Son dakika: Putin ve İlham Aliyev’den flaş açıklamalar | Azerbaycan ve Rusya arasında müttefik anlaşması imzalandı

PUTİN'DEN MESAJ: İŞBİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR



Putin'in açıklamaları şöyle;

"Komşu yolların açılması hepimizin lehine olacaktır. Bizim tüm komşularımız da aynı şekilde düşünüyor. Ekonomi ve ticari ilişkiler konusunda, aşamalı olarak gelişiyor. Geçen sene pandemiye rağmen ticaret hacmimiz arttı. Siz bu işbirliğimizi destekliyorsunuz. Yukarı Karabağ bölgesinde de her zaman yapıcı davrandık. İki tarafın çıkarlarını gözeterek hareket etmeye çalıştık."

ALİYEV: İLİŞKİLERİMİZ HER ZAMAN POZİTİF GELİŞTİ



İlham Aliyev'in mesajları ise şöyle;

Toplantılarımız düzenli yapılıyor. Birkaç ay önce tekrar görüştük. İlişkilerimiz dinamik gelişiyor. Şahsi görüşmeler bizim için önemlidir. Çok önemli belgeyi imzalamadan önce böyle bir görüşmeyi yapmamız önemlidir. Bu görüşmemiz, bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılının dolmasından önce olması da önemlidir. Çok pozitif olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her zaman pozitif gelişti.

(Azerbaycan'daki Rusça eğitimleri) Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerini birleştiren unsurdur bu dil.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya önemli bir rol oynadı. O zaman 3 taraflı anlaşma imzaladık ve sizin aktif katkılarınızla bu oldu. Sizinle görüşmemiz her zaman özeldir ama bugün tarihi bir belgeye imza atıyoruz, bu davet için özellikle teşekkür ediyorum.

İKİ ÜLKE ARASINDA MÜTTEFİKLİK ANLAŞMASI İMZALANDI



Putin, "Azerbaycan Cumhurbaşkanıyla birlikte müttefik iş birliği deklarasyonu imzaladık. Bu müttefiklik bildirgesi, bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında imzalanmasının sembolik bir önemi vardır. Son yıl içerisinde ticarette yüzde 10 artış sağladık ticaret hacminde, yakın zamanda Azerbaycan ve Rusya hükümetler arası bir toplantı yapacaklar. Tarım ve başka alanlardaki iş birliğiyle ilgili anlaşma yapılacaktır. " dedi.