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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş Rusya açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten flaş Rusya açıklaması

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gündeme dair kritik mesajlar veriyor. Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor." dedi.

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