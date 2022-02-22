Karadeniz'de savaş çanları yükseliyor! İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizinde yaşanan gelişmeler
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim Putin'in dün gece imzaladığı kararnamede Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması sonrasında zirveye çıktı. Gece saatlerinde Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından başta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy olmak üzere çok sayıda siyasi isimden tepkiler üst üste geldi. Diğer yandan Başkan Erdoğan da Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ise Türkiye'nin Ukrayna konusundaki tavrına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki Rusya - Ukrayna krizinde son durum ne? Rusya daha fazla bölgeye girecek mi? İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizinde yaşananlar...
Rusya - Ukrayna krizinde flaş gelişmeler üst üste yaşanmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde Putin'in imzaladığı kararname ile iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından bölgede gerilim zirveye çıktı. İşte dakika dakika Karadeniz'de yaşananlar...
19.00 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.
"BİZ GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında "Kamplardan çıkmış durumdalar ve saldırıya hazır Rusya askerleri. NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg "NATO Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yanıt verecektir. Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık" dedi.
DEVAM EDEN BİR ASKERİ YIĞINAK GÖRÜYORUZ
Rusya'nın tam kapsamlı saldırılarını sürdüreceğini düşündüklerini belirten Stoltenberg "Biz devam eden bir askeri yığınak görüyoruz. Bir geri bir ileri adım atıyorlar. Şu an kamplardan daha fazla asker çıktığını ve saldırıya hazırlanıldığını görüyoruz. Sürekli yanıltma harekatları devam etmekte. Dün akşama bakacak olursak daha fazla Rus askerinin Dombas bölgesine ilerlediğini gördük. Hiçbir zaman saldırıları durdurmak için geç değildir. Biz gerilimi tırmandırmamaları yönünde Rusya'ya çağrıda bulunmak istiyoruz; Rusya bir kez daha güç kullanmaya karar verirse daha güçlü yaptırımlar söz konusu olacak, daha yüksek bedel ödemek söz konusu olacak" dedi.
Ukrayna'ya askeri desteğin süreceğini de belirten Stoltenberg "Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir" dedi.
GÖRÜŞ AYRILIĞI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL
18.20 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." ifadelerini kullandı.
ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE UKRAYNA AÇIKLAMASI
18.09 ABD Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi ve Sözcüsü Julie Eadeh, "ABD Başkanı Biden, bir başkanlık kararnamesiyle Amerikalıların, Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde yeni yatırım, ticaret ve finansman faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayacaktır" dedi.
ABD Sözcüsü Eadeh, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Eadeh, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanıması kararıyla ilgili, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün ifade ettiği gibi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız birer 'Halk Cumhuriyeti' olarak tanımasını şiddetle kınıyoruz. Duma ilk kez bu talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi, bu karar Minsk anlaşmaları altında Rusya'nın verdiği sözlerin tamamen reddi anlamına gelmektedir, Rusya'nın diplomasiye bağlı olduğu iddiasıyla doğrudan çelişmektedir ve Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır" dedi.
ABD'DEN YAPTIRIMLAR GELİYOR
17.56 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz. Kısa süre içinde yeni yaptırımları açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.
PUTIN'IN KARARI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
17.30 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Rusya'nın söz konusu kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerilimin artmasına yol açtığını ifade eden Borrel, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Paris'te bir araya geleceklerini ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kararlaştıracaklarını belirtti.
PUTIN'DEN KATAR'A MEKTUP
17.25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye "ikili ilişkilerin güçlendirilmesine" ilişkin bir mektup gönderdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME
17.22 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Senegal'de bulunduğu sırada yaptığı görüşmede, Donbass'taki gelişmeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı neticesinde açıklanan kararları yakından takip ettiğini belirtti.
Türkiye'nin tutumunu, Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde cumhuriyetleri tanımasının kabul edilmez olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü karara karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.
RUSYA: İKİ BÖLGEYE ASKER GÖNDERMEYİ PLANLAMIYORUZ
17.14 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.
ABD KUZEY AKIM KARARINDAN MEMNUN
16.53 Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
NATO TOPLANIYOR
16.04: NATO-Ukrayna Konseyi'nin, bugün olağanüstü toplantı düzenleyeceği açıklandı.
PUTIN'E HER FIRSATI VERDİK
15:33: İngiltere Başbakanı Johnson Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı. Johnson, "Tamamen haksız bir savaş için absürt sebepler sunuldu. ABD ve müttefiklerimizin çabaları boşa çıkabilir. En başından beri hepimiz elimizden geleni yaptık, soruna barışçıl bir çözüm bulmaya çalıştık. Rusya'yı ne kadar dikkate aldığımızı kendilerine gösterdik. Diplomatlarımız ve Dışişleri Bakanımız Ruslara hep aynı mesajı verdi. Olabilecek her fırsatı Putin'e sunduk" dedi.
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