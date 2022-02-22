Karadeniz’de savaş çanları yükseliyor! İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna krizinde yaşanan gelişmeler

19.00 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında "Kamplardan çıkmış durumdalar ve saldırıya hazır Rusya askerleri. NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg "NATO Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yanıt verecektir. Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık" dedi.

DEVAM EDEN BİR ASKERİ YIĞINAK GÖRÜYORUZ

Rusya'nın tam kapsamlı saldırılarını sürdüreceğini düşündüklerini belirten Stoltenberg "Biz devam eden bir askeri yığınak görüyoruz. Bir geri bir ileri adım atıyorlar. Şu an kamplardan daha fazla asker çıktığını ve saldırıya hazırlanıldığını görüyoruz. Sürekli yanıltma harekatları devam etmekte. Dün akşama bakacak olursak daha fazla Rus askerinin Dombas bölgesine ilerlediğini gördük. Hiçbir zaman saldırıları durdurmak için geç değildir. Biz gerilimi tırmandırmamaları yönünde Rusya'ya çağrıda bulunmak istiyoruz; Rusya bir kez daha güç kullanmaya karar verirse daha güçlü yaptırımlar söz konusu olacak, daha yüksek bedel ödemek söz konusu olacak" dedi.

Ukrayna'ya askeri desteğin süreceğini de belirten Stoltenberg "Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir" dedi.

GÖRÜŞ AYRILIĞI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL

18.20 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." ifadelerini kullandı.