Son dakika: Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi
Son dakika... Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.
SON DAKİKA: Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir teknoloji mağazasına giren silahlı soyguncular, mağaza çalışanlarını rehin aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elektrikte indirimli tarife ne zaman başlayacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman geçerli olacak?
- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
- Survivor'da diskalifiye karmaşası! Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı'nın Yasin kararı ne oldu?
- Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılacak! 20 ay boyunca kesintisiz para desteği, o iller dikkat! e-Devlet üzerinden başvurular...
- Maaşlara bir zam daha geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu! 5 ay sonra en az 1.250 lira artış...
- Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, gerçek adı, rolü nedir? Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...
- Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı tarihleri açıklandı mı? 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf...
- MEB takvimi: 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 2. ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ara tatili kaç gün olacak?
- Brezilya Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Finlandiya maçı hangi kanalda?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2022 Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç gecesi tarihi...
- SSCB ülkeleri hangileri? SSCB ne zaman dağıldı?