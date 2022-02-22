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Son dakika: Hollanda'da Apple mağazasında rehine krizi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Hollanda’da Apple mağazasında rehine krizi

Son dakika... Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

SON DAKİKA: Hollanda'nın Amsterdam kentinde bir teknoloji mağazasına giren silahlı soyguncular, mağaza çalışanlarını rehin aldı.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Detaylar geliyor...




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