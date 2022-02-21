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Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin'den ABD'ye net mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Rusya’dan flaş Ukrayna gerginliği açıklaması! Putin’den ABD’ye net mesaj

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Lavrov, Ukrayna gerginliğine değiniyor.

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