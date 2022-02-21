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İsrail duyurdu: Başarıyla test edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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İsrail duyurdu: Başarıyla test edildi

İsrail Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde 'başarıyla' test edildiğini duyurdu. İsrail, C-Kubbe sisteminin 2017'de faaliyete girdiğini duyurmuştu.

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