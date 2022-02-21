Son dakika: İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü. Dünya basınında son dakika olarak geçen haberde uçağın kime ait olduğu belirtilmedi. Uçak düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İran'ın Tebriz şehrinde bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın İran'a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.
Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını belirtmedi ve daha fazla ayrıntı vermedi. Savaş uçağı, Müneccim Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Alipur Spor Salonu'nun içine düştü.
İran'ın Acil servis sözcüsü Mucteba Haledi, "Şu ana kadar bu kaza sonucunda bir kişinin öldüğü doğrulandı" dedi.
Tebriz'deki üssün halkla ilişkiler dairesi , bu kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeden gelen son bilgilerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın Tebriz kentinde bir savaş uçağı düştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
Ekber Karadağ'ın canlı yayında aktardıkları:
İran saatiyle sabah 9 civarında Doğu Azerbaycan bölgesinde Tebriz'de olay meydana geldi. Uçağın F-5 tipi uçak olduğu belirtildi. İlk yapılan tespitlere göre uçak bir okul duvarına isabet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulun tatil olması nedeniyle hiçbir öğrenci okulda yoktu. Tespitlere göre 2'si pilot 3 kişi hayatını kaybetti. Sivil vatandaş otomobilin içinde beklerken hayatını kaybetti. Bölgede küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor.
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