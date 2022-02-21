Son dakika: İran’ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Tebriz şehrinde bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın İran'a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.

Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını belirtmedi ve daha fazla ayrıntı vermedi. Savaş uçağı, Müneccim Bulvarı üzerinde bulunan Şehit Alipur Spor Salonu'nun içine düştü.