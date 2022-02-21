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Japonya'da yoğun kar yağışı! Hava ve demir yolu trafiği aksadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Japonya’da yoğun kar yağışı! Hava ve demir yolu trafiği aksadı

Japonya'da yoğun kar yağışı demir yolu ve hava yolu trafiğinde aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulabileceği kaydedilen bölge genelinde, demir yolu firmaları 970'ten fazla tren seferini geçici askıya aldı.

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