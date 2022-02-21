Ukrayna'da yeni patlama sesleri! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu
Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, Donetsk bölgesinde günlerdir süren patlamalara bir yenisi daha eklendi. Şehrin çok sayıda bölgesinde duyulan patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamaya ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisine de yer verilmedi.
ABD'DEN BOMBA İDDİA
ABD tarafından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'nın işgal sonrasında öldüreceği ve kamplara göndereceği isimleri şimdiden belirlediği ve listelediğine yer verildi.
OLDUKÇA ŞİDDETLİ BİR İŞGALE HAZIRLANIYOR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.
Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini duyurdu.
MUSTAFA ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR GAYRETİ VAR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere değinerek, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil" ifadelerini kullanarak, söz konusu krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin büyük bir gayreti olduğunu belirtti.
İTALYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna-Rusya krizinde çözümün diplomasiden geçtiğini ve yıkıcı sonuçları olacak bir savaştan kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'ne katılan Di Maio, burada Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime değindi.
İtalyan bakan, bu krizin çözümünde diplomasiye inandıklarını belirterek, geçen hafta Kiev'e ve Moskova'ya yaptığı ziyaretlerde diplomatik bir çözüm konusunda tam istek olduğunu ifade etti.
Di Maio, "Diyalog, bu krizi çözmenin parolası olmalı. Fakat, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki operasyonlarını da büyük bir endişe ile izlediğimiz aşikar. Gerginliğin düşmesini ve diplomatik çözümün üstün gelmesini umut ediyoruz. Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak bir savaştan kaçınmalıyız." diye konuştu.
"RUSYA YALAN ÜRETİM FABRİKASINI HEMEN DURDURMALI"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Rusya'ya geçmeye çalışan 5 kişilik "sabotajcı-istihbaratçı" grubun etkisiz hale getirildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın açıklamasını yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, "Hayır, Ukrayna YAPMADI" başlığıyla paylaştığı gönderide Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcı gruplar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya topraklarını ve sınır geçiş noktalarını bombalamadığını, sabotaj düzenlemediğini belirtti. "Ukrayna bu tür eylemleri planlamaz" ifadelerini kullanan Kuleba, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri açıklandı mı?
- 20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta
- PTT 55 bin personel alımı var mı, olacak mı? PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte şartlar...
- Survivor Hikmet sakatlandı mı, diskalifiye mi oldu? Hikmet Survivor'dan ayrılıyor mu?
- 21 Şubat Survivor kim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir, sürgün adasına kimler gitti?
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman son? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?
- Kripto paralarda boğa dönemi ne zaman gelecek? Bitcoin boğa dönemi ne zaman gelir?
- Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER
- Mika Raun kimdir, kaç yaşındadır? Fenomen Mika Raun son hali nasıl?
- YKS TYT başvuru son gün ne zaman? 2022 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!
- NETGSM sahibi kimdir? NETGSM ne zaman çıkacak, numarası kaç?
- 10 bin bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?