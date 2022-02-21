21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'da yeni patlama sesleri! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu

Ukrayna'da yeni patlama sesleri! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
ABONE OL
Ukrayna’da yeni patlama sesleri! Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, Donetsk bölgesinde günlerdir süren patlamalara bir yenisi daha eklendi. Şehrin çok sayıda bölgesinde duyulan patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamaya ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisine de yer verilmedi.

Reuters'ın haberine göre Ukrayna'nın Donetsk merkezinde patlama sesleri duyuldu.

ABD'DEN BOMBA İDDİA

ABD tarafından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup gönderdi. Mektupta Rusya'nın işgal sonrasında öldüreceği ve kamplara göndereceği isimleri şimdiden belirlediği ve listelediğine yer verildi.

OLDUKÇA ŞİDDETLİ BİR İŞGALE HAZIRLANIYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "oldukça şiddet içerikli" bir işgale hazırlandığına inandığını söyledi.

Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini duyurdu.

MUSTAFA ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR GAYRETİ VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere değinerek, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil" ifadelerini kullanarak, söz konusu krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin büyük bir gayreti olduğunu belirtti.

İTALYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna-Rusya krizinde çözümün diplomasiden geçtiğini ve yıkıcı sonuçları olacak bir savaştan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'ne katılan Di Maio, burada Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime değindi.

İtalyan bakan, bu krizin çözümünde diplomasiye inandıklarını belirterek, geçen hafta Kiev'e ve Moskova'ya yaptığı ziyaretlerde diplomatik bir çözüm konusunda tam istek olduğunu ifade etti.

Di Maio, "Diyalog, bu krizi çözmenin parolası olmalı. Fakat, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki operasyonlarını da büyük bir endişe ile izlediğimiz aşikar. Gerginliğin düşmesini ve diplomatik çözümün üstün gelmesini umut ediyoruz. Avrupa üzerinde yıkıcı sonuçları olacak bir savaştan kaçınmalıyız." diye konuştu.

"RUSYA YALAN ÜRETİM FABRİKASINI HEMEN DURDURMALI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın "sabotajcı-istihbaratçı" grubu etkisiz hale getirdiğine ilişkin açıklamasını yalanlayarak, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Rusya'ya geçmeye çalışan 5 kişilik "sabotajcı-istihbaratçı" grubun etkisiz hale getirildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın açıklamasını yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, "Hayır, Ukrayna YAPMADI" başlığıyla paylaştığı gönderide Ukrayna'nın Donetsk ile Lugansk'a, saldırmadığını, Rusya sınırına sabotajcı gruplar veya zırhlı araçlar göndermediğini, Rusya topraklarını ve sınır geçiş noktalarını bombalamadığını, sabotaj düzenlemediğini belirtti. "Ukrayna bu tür eylemleri planlamaz" ifadelerini kullanan Kuleba, "Rusya, yalan üretim fabrikanızı hemen durdurun" dedi.

Rusya öldüreceği Ukraynalıları listeledi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA