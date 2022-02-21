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Dünyanın gözü Moskova'da! Aliyev Rusya'ya gidiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Dünyanın gözü Moskova’da! Aliyev Rusya’ya gidiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya-Ukrayna krizi devam ederken Moskova'ya gidecek. Kremlin'den yapılan açıklamada, Aliyev'in Putin ile görüşmek için yarın Rusya'da olacağı belirtildi.

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