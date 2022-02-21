İran’dan ABD ile nükleer anlaşma mesajı

Avrupa ve ABD'nin alacağı kararları beklediklerini ve bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilemediğini dile getiren Hatibzade, şunları kaydetti:

"Eğer kırmızı çizgilerimizin ve İran halkının hak ve hukukunun görmezden gelindiği bir noktaya gelirsek, anlaşma yapmayız. Hiçbir zaman İran halkının haklarından taviz vermeyeceğiz."