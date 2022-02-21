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İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi Francesca Tardioli balkondan düşerek öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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İtalya’nın Avustralya Büyükelçisi Francesca Tardioli balkondan düşerek öldü

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

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