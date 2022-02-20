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Polonya'dan Ukrayna'ya silah yardımı! Putin savaş başlatmak istiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022
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Polonya’dan Ukrayna’ya silah yardımı! Putin savaş başlatmak istiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya - Ukrayna krizinde Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Polonya daha önce de Ukrayna'ya çok sayıda alanda silah yardımı yapılacağını duyurmuştu.

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