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Ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu! Polis oyuncunun ölüm nedenini araştırıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.02.2022
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Ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu! Polis oyuncunun ölüm nedenini araştırıyor

ABD’de 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman'ın sabah saatlerinde cesedi bulundu. Polis oyuncunun neden kaybolduğu ve ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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