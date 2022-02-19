Almanya’dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Acilen terk edin

Almanların ülkeyi acilen terk etmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, vatandaşların vaktinde Ukrayna'dan ayrılması istendi.

Açıklamada, Ukrayna'ya bir Rus saldırısı olması durumunda Almanya vatandaşlarını destekleme imkanının sınırlı olduğu belirtildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırında Rus askeri birliklerin varlığı ve hareketleri nedeniyle arttığı aktarılan açıklamada, "Askeri çatışma her an için mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.