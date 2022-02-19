Koronavirüs nedeniyle can kaybı 1 milyona yaklaştı! ABD'de koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon'a yaklaştı. Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 722 artarak 934 bin 464'e yükseldi. İşte detaylar...
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 722 artarak 934 bin 464'e yükseldi.Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 156 bin 418 artarak 78 milyon 426 bin 305 oldu.
CAN KAYBI 1 MİLYON'A YAKLAŞTI
Ülkede 2 bin 722 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 934 bin 464'e çıktı. California 8 milyon 888 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 567 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 83 bin 862 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 83 bin 447, Florida'da 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.
AŞILAMADA SON DURUM
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.
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