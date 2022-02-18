Son dakika: Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Ayrıca Hollanda'da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı.

Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.