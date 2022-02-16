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Son dakika: KKTC'den Birleşik Krallık'a çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: KKTC’den Birleşik Krallık’a çağrı

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

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