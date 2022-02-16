Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 925.000'i geçti
Son dakika dünya haberi | ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 87 artarak 925 bin 560'a yükseldi. California can kaybında da 83 bin 77 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 606, Florida'da ise 67 bin 911 kişi hayatını kaybetti.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 120 bin 836 artarak 78 milyon 39 bin 888 oldu.
Ülkede 3 bin 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 925 bin 560'a çıktı.
California 8 milyon 849 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 537 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 776 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 83 bin 77 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 606, Florida'da ise 67 bin 911 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,8'ine en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz aşı uygulandı.
Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.
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