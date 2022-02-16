Son dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 925.000’i geçti

California can kaybında da 83 bin 77 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 82 bin 606, Florida'da ise 67 bin 911 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,8'ine en az bir doz, yüzde 68,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.