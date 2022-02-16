16 Şubat 2022, Çarşamba
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İsviçre ve Hindistan'dan flaş Ukrayna uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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İsviçre ve Hindistan’dan flaş Ukrayna uyarısı

İsviçre ve Hindistan Rusya-Ukrayna krizi hakkında vatandaşlarını uyardı. İsviçre vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemelerini tavsiye ederken, Hindistan ise vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

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