16 Şubat 2022, Çarşamba
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Somali'de çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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Somali’de çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi!

Son dakika haberine göre: Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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