16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünyayı korkutan deprem! Guatemala 6.2 ile sallandı

Dünyayı korkutan deprem! Guatemala 6.2 ile sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.02.2022
ABONE OL
Dünyayı korkutan deprem! Guatemala 6.2 ile sallandı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Guatemala'da meydana gelen deprem hakkında açıklama yaptı. Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA