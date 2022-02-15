ABD’den Belarus ve Moldova’ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu.

Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, "Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır." ifadelerine yer verildi.