Arızalanan uçak otoyola indi! Çok sayıda ekip sevk edildi
Meksika’nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
- Evde bakım parası 15 Şubat'ta yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!
- AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...
- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman belli olacak? TOKİ 2022 indirim kampanyası başvuruları başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği için kritik tarih! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ödeme tarihleri belli oldu mu?
- FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- POMEM sınav yerleri sorgulama: POMEM sınav ve mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM mülakatları ne zaman 2022?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...
- DAP halk arz tarihleri açıklandı mı, ne zaman? DAP hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir?