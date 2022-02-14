Koronavirüs hakkında yeni gerçek! Ölülerde bile günlerce yaşayabiliyor! Cansız bedende 28 test pozitif çıktı
İtalya'da denizde yüzerken kaybolan kişinin cansız bedenine 41 gün boyunca yapılan 28 Kovid-19 testi pozitif çıkması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. İncelemeler sonrası yayınlanan raporda "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
TESTİ 28 DEFA POZİTİF ÇIKTI
Newscom sitesinin haberine göre, hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen 41 yaşındaki adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı.
CESETLERDE KALICI OLABİLİYOR
İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Kovid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.
41 GÜN KALICILIK GÖSTERDİ
Bugüne kadar bir cesetten enfeksiyon bulaştığına dair bir kanıt bulunamadığını belirten üniversitenin İleri Araştırmalar ve Teknoloji Merkezi'nden araştırmacılar, Journal of Medical Case Reports'ta yayımlanan raporda, "Mevcut vaka SARS-CoV-2 RNA'nın ölümden 41 gün sonrasına kadar kalıcılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
28 TESTTE ŞAŞIRTAN SONUÇ
Vücudun kapalı ve dezenfekte edilmiş su geçirmez bir çanta içinde 4 santigrat derece bir odada saklandığı 41 gün boyunca 28 PCR testi uygulayan araştırmacılar, "Gözlem süresi boyunca yapılan tüm testlerin pozitif olarak rapor edildiğini" bildirdi.
Araştırmacılar, "defin izni ve ayrıca vücudun çürümesi nedeniyle 41 günden fazla başka test yapmanın mümkün olmadığını" kaydetti.
ARAŞTIRMACILAR NE DEDİ?
İtalya'nın doğu kıyısındaki Chieti yakınlarında bir arkadaşıyla denizde yüzerken kaybolan 41 yaşındaki Ukraynalı adam, yaklaşık 16 saat sonra cesedi kayaların arasına sıkışmış halde bulundu ve otopsi emri verildi.
Araştırmacılar, "Bekleyen cenaze izinleri nedeniyle, cesedin Chieti Hastanesi morgunda tutulduğunu ve ölenler için uygulanan SARS-CoV-2'nin yönetimine ilişkin yönergelere uyulduğunu" aktardı.
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