Koronavirüs hakkında yeni gerçek! Ölülerde bile günlerce yaşayabiliyor! Cansız bedende 28 test pozitif çıktı

TESTİ 28 DEFA POZİTİF ÇIKTI

Newscom sitesinin haberine göre, hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen 41 yaşındaki adamın cesedini inceleyen doktorlar, 28 defa yaptıkları PCR testinden pozitif sonuç aldı.

CESETLERDE KALICI OLABİLİYOR

İtalya'daki D'Annunzio Üniversitesi'nden doktorlar, enfeksiyon riskini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, bulguların Kovid-19 virüsünün cesetlerdeki kalıcılığı hakkında yeni bilgiler verdiğini söyledi.