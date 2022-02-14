G7 ülkelerinden Rusya'ya Ukrayna uyarısı! Ağır yaptırımlar uygulanır
Rusya ve Ukrayna'nın Donbass krizi her geçen gün artıyor. ABD ve NATO'nun ardından G7 ülkelerinden de açıklamalar peş peşe geldi. G7 ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ağır yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.
G-7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde derhal ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Ukrayna sınırlarında devam eden Rus askeri yığınağının "ciddi bir endişe" kaynağı olduğu vurgulandı.
G7'nin Ukrayna ekonomisini hızlı ve kararlı bir şekilde desteklemek için hareket etmeye hazır olduğuna işaret edilen bildiride, gerilimi düşürmek için devam eden diplomatik çabaların da desteklendiği ifade edildi.
Bildiride, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.
Ukrayna'ya 2014'ten beri toplam 48 milyar doları aşan ekonomik destek sağlandığı anımsatılan bildiride, Ukrayna'nın reform çabalarını kolaylaştırmak için gerekli desteği alacağı ve ülkeyle sürdürülebilir bir mali temele sahip olması için yakın iş birliği yapılacağı belirtildi.
Bildiride, "Acil önceliğimiz gerilimi düşürme çabalarını desteklemektir. Bununla birlikte, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısına hızlı, eşgüdümlü ve güçlü bir yanıt verileceğini yineliyoruz. Rus ekonomisi üzerinde hemen ağır sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımları toplu olarak uygulamaya hazırız." ifadesi kullanıldı.
Durumun yakından takip edileceğine dikkatin çekildiği bildiride, Ukrayna'ya daha fazla ekonomik ve mali destek sağlanmaya hazır olunduğu kaydedildi.
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