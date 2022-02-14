G7 ülkelerinden Rusya’ya Ukrayna uyarısı! Ağır yaptırımlar uygulanır

G7'nin Ukrayna ekonomisini hızlı ve kararlı bir şekilde desteklemek için hareket etmeye hazır olduğuna işaret edilen bildiride, gerilimi düşürmek için devam eden diplomatik çabaların da desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.