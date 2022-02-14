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Japonya'da iki hafta önce düşen F-15'in pilotlarından birinin cesedine ulaşıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Japonya’da iki hafta önce düşen F-15’in pilotlarından birinin cesedine ulaşıldı

Dünya Japonya'nın düşen F-15 savaş uçağının enkazını anbean takip ediyordu. Hava Öz Savunma Kuvvetleri kaza anında savaş uçağında görevli pilotlardan birinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

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