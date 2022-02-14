AFAD duyurdu! 6.2 büyüklüğünde depremle sallandılar | Ermenistan ve Gürcistan'da deprem | Türkiye'de bazı illerde de hissedildi | Son depremler
Son dakika haberine göre: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kars Valiliği tarafından şehirde de hissedilen sarsıntıyla ilgili açıklama yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 5.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD'dan depremle ilgili yapılan açıklamada, "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.6 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 5.6 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli, Ermenistan-Gürcistan sınırında 4 ve 3.1 büyüklüklerinde depremlerin meydana geldiğini bildirdi.
GÜRCİSTAN'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Naci Görür, Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Ermenistan-Gürcistan sınırında 5,6'lık deprem oldu. Rize çevresinde de hissedildi. Bu deprem muhtemelen Çıldır-Sevan Gölleri arasında uzanan doğrultu atımlı fay zonu ile ilişkili olabilir." ifadelerini kullandı.
KARS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.14 05:22:01 40.0497 29.0293 10.2 -.- 3.0 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2022.02.14 04:40:12 38.5998 26.6168 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.14 03:38:48 41.1677 43.9522 5.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.14 03:24:38 36.6925 33.5907 14.7 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel
2022.02.14 03:00:53 36.3810 28.3840 29.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.14 02:55:13 35.3987 27.5725 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.14 02:54:26 41.1868 43.9485 2.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.14 02:35:11 41.1358 43.9462 4.4 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.02.14 02:16:19 41.2002 43.9520 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.14 02:07:16 37.3167 37.2032 3.4 -.- 1.1 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.02.14 01:48:34 37.0762 28.4072 3.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.14 01:47:12 39.4000 28.5978 9.1 -.- 1.9 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.02.14 01:41:31 35.2855 33.7873 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.02.14 01:23:47 38.5693 39.6575 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.02.14 01:03:45 41.3803 44.0995 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel
2022.02.14 00:46:10 36.6767 28.0495 9.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.02.14 00:26:24 37.3643 34.3942 10.4 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2022.02.14 00:06:22 38.4177 34.2712 10.9 -.- 1.5 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2022.02.14 00:05:36 34.8057 32.0188 78.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.13 23:56:03 41.1257 43.9180 4.1 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:41:18 41.1415 43.9537 9.0 -.- 1.8 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:39:15 41.1628 43.9187 3.5 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:36:52 36.4215 26.4713 112.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.13 23:34:47 38.1223 39.0597 12.3 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2022.02.13 23:31:03 41.1315 43.8977 7.7 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:26:09 41.0793 43.9180 5.0 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:20:47 41.1147 43.9135 7.0 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 23:15:49 39.2230 41.7027 4.3 -.- 1.8 -.- AKGELIN-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.02.13 23:14:37 41.1212 43.9420 4.5 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 22:12:16 41.1032 43.9282 9.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 22:11:20 41.1390 43.9412 9.4 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 22:11:19 38.4098 31.4253 9.4 -.- 1.4 -.- ALANYURT-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2022.02.13 21:59:33 40.1088 31.6565 3.9 -.- 2.0 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.02.13 21:52:53 37.8882 27.2535 5.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.13 21:50:40 41.1508 43.8748 2.3 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:47:49 41.1152 43.9255 9.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:46:28 41.1527 43.9392 5.6 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:41:53 41.1155 43.8810 7.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN REVIZE01 (2022.02.13 21:41:53)
2022.02.13 21:37:02 41.1423 43.9872 5.0 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:35:02 40.9877 43.9010 5.0 -.- 3.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:28:46 41.1278 43.9107 3.6 -.- 4.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.02.13 21:25:54 41.1763 43.9798 5.6 -.- 5.6 5.6 ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
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