AFAD duyurdu! 6.2 büyüklüğünde depremle sallandılar | Ermenistan ve Gürcistan’da deprem | Türkiye’de bazı illerde de hissedildi | Son depremler

KARS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.14 05:22:01 40.0497 29.0293 10.2 -.- 3.0 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2022.02.14 04:40:12 38.5998 26.6168 4.8 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.14 03:38:48 41.1677 43.9522 5.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 03:24:38 36.6925 33.5907 14.7 -.- 1.8 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel

2022.02.14 03:00:53 36.3810 28.3840 29.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 02:55:13 35.3987 27.5725 7.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.14 02:54:26 41.1868 43.9485 2.4 -.- 2.0 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 02:35:11 41.1358 43.9462 4.4 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.02.14 02:16:19 41.2002 43.9520 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 02:07:16 37.3167 37.2032 3.4 -.- 1.1 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.02.14 01:48:34 37.0762 28.4072 3.5 -.- 2.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.14 01:47:12 39.4000 28.5978 9.1 -.- 1.9 -.- MEYVALI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.02.14 01:41:31 35.2855 33.7873 13.1 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2022.02.14 01:23:47 38.5693 39.6575 13.4 -.- 1.6 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2022.02.14 01:03:45 41.3803 44.0995 5.0 -.- 1.7 -.- GURCISTAN İlksel

2022.02.14 00:46:10 36.6767 28.0495 9.7 -.- 2.0 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.02.14 00:26:24 37.3643 34.3942 10.4 -.- 1.4 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel

2022.02.14 00:06:22 38.4177 34.2712 10.9 -.- 1.5 -.- PINARBASI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2022.02.14 00:05:36 34.8057 32.0188 78.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.13 23:56:03 41.1257 43.9180 4.1 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:41:18 41.1415 43.9537 9.0 -.- 1.8 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:39:15 41.1628 43.9187 3.5 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:36:52 36.4215 26.4713 112.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.13 23:34:47 38.1223 39.0597 12.3 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

2022.02.13 23:31:03 41.1315 43.8977 7.7 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:26:09 41.0793 43.9180 5.0 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:20:47 41.1147 43.9135 7.0 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 23:15:49 39.2230 41.7027 4.3 -.- 1.8 -.- AKGELIN-HINIS (ERZURUM) İlksel

2022.02.13 23:14:37 41.1212 43.9420 4.5 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 22:12:16 41.1032 43.9282 9.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 22:11:20 41.1390 43.9412 9.4 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 22:11:19 38.4098 31.4253 9.4 -.- 1.4 -.- ALANYURT-AKSEHIR (KONYA) İlksel

2022.02.13 21:59:33 40.1088 31.6565 3.9 -.- 2.0 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.02.13 21:52:53 37.8882 27.2535 5.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.13 21:50:40 41.1508 43.8748 2.3 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:47:49 41.1152 43.9255 9.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:46:28 41.1527 43.9392 5.6 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:41:53 41.1155 43.8810 7.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN REVIZE01 (2022.02.13 21:41:53)

2022.02.13 21:37:02 41.1423 43.9872 5.0 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:35:02 40.9877 43.9010 5.0 -.- 3.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:28:46 41.1278 43.9107 3.6 -.- 4.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:25:54 41.1763 43.9798 5.6 -.- 5.6 5.6 ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel