Fransa'da ülkeyi ayağa kaldıran bıçaklı saldırı! Bıçağın üzerindeki yazılar olay oldu
Fransa'da bir toplu taşıma bölgesinde bu sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı. Polisin etkisiz hale getirildiği saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçağın üzerinde polise yönelik hakaret içeren bir cümlenin olduğu ifade edildi.
Bu sabah saat 07.00 sıralarında, ülkenin Ile-de-France bölgesindeki toplu taşımada bıçaklı bir kişi polis devriyesini tehdit etti. Şüpheli ardından, üzerine bulunan 30 santimlik bıçağı çıkararak etrafa saldırmaya başladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay anı kameraya yansırken, polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.
BAKAN'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bu sabah saatlerinde Ile-de France bölgesindeki toplu taşımada bıçaklı bir saldırı düzenlendi. Silahın kullanan polis kendisi ve yolcular için olabilecek olası tehlikeyi önledi" sözlerine yer verdi.
"POLİS ÇOK ÇABA GÖSTERDİ"
Öte yandan 30 santimlik bıçağın üzerinde polislere yönelik hakaret içeren bir yazı olduğu ifade edildi. Bölgeye giden yerel muhabirler, polisin defalarca saldırgandan bıçağını bırakmasını istedi. Ancak saldırgan bu çağrıya dönüş yapmadı.
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