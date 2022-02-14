Fransa’da ülkeyi ayağa kaldıran bıçaklı saldırı! Bıçağın üzerindeki yazılar olay oldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay anı kameraya yansırken, polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bu sabah saatlerinde Ile-de France bölgesindeki toplu taşımada bıçaklı bir saldırı düzenlendi. Silahın kullanan polis kendisi ve yolcular için olabilecek olası tehlikeyi önledi" sözlerine yer verdi.