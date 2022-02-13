Türkiye sınırında şiddetli deprem! Ermenistan 5,3 ile sallandı! AFAD SON DEPREMLER
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ermenistan'ın Shirak bölgesinde saaat 21.25'te 5,3 büyüklüğünden bir depremin meydana geldiği açıklandı. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın Shirak bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
Saat 21.25'te yaşanan depremin derinliği 5.61 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
SON DEPREMLER
Deprem; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da da hissedildi. Kars'ta vatandaşlar depremle birlikte sokaklara çıkıp ateş yakarak beklemeye başladı.
Kars Valiliği sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
HALKIN YÜZDE 70'İ DIŞARIDA
Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, "Evde salondaydık, deprem olunca dışarı çıktık. Umarım önemli bir şey yoktur. Halkın yüzde 70'i dışarıda" diye konuştu.
Deprem anında bir kafede oturduklarını söyleyen Hakan Ağbaş, "Hemen çıkıp eve geldik. Komşular dışarıdaydık . Bizde burada beklemeye devam ediyoruz" dedi.
Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim ise Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlere ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD Başkanlığı, depreme en yakın ilçe olan Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisini paylaştı.
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