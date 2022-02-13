Türkiye sınırında şiddetli deprem! Ermenistan 5,3 ile sallandı! AFAD SON DEPREMLER

Deprem; Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da da hissedildi. Kars'ta vatandaşlar depremle birlikte sokaklara çıkıp ateş yakarak beklemeye başladı.



Kars Valiliği sosyal medya hesaplarından depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, "Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.