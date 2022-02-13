Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın! Almanya'dan Rusya - Ukrayna krizine ilişkin flaş açıklama
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier yaptığı açıklamda Rusya - Ukrayna krizine değinirken Putin'e seslendi. Steinmeier, “Demokrasinin gücünü hafife alma. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım“ ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Almanya'da cumhurbaşkanlığında ikinci döneme seçilen Frank Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e seslenerek çağrıda bulundu.
DEMOKRASİDEN YANAYIM
Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 45'inin desteğini alan 66 yaşındaki Frank Walter Steinmeier ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci dönemine seçilen Steinmeier yaptığı konuşmada, partiler üstü bir cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği sözünü vererek, görevinin ülkede yaşayan herkese hizmet etmek olduğunu vurguladı. Konuşmasında demokrasi vurgusu da yapan Steinmeier, "Görevim süresince demokrasinin yanında olanın yanında olacağım, demokrasinin karşısında olanın da karşısında olacağım" dedi.
KIRMIZI ÇİZGİM VAR
Steinmeier, Covid-19 politikasının radikal ve şiddetli muhalifleriyle mücadele edeceğinin altını çizerek, "Pandemi sıkıntısı içinde yara açanlar, nefret ve yalanlar saçanlar, 'korona diktatörlüğü' hikayeleri uyduran, polislere, hemşirelere, belediye başkanlarına karşı tehdit ve şiddetten dahi çekinmeyenlere şunu söylüyorum. Buradayım, kalıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı olarak tartışmaktan da çekinmeyeceğini dile getiren Steinmeier, "Federal Başkan olarak tartışmadan çekinmeyeceğim, demokrasinin tartışmaya ihtiyacı var. Ama kırmızı bir çizgi var ve kırmızı çizgimiz nefret ve şiddetten geçiyor. Bu ülkede bu kırmızı çizgiyi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı. Demokrasinin önündeki zorlukların hafife alınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Steinmeier, içerdeki ve dışarıdaki demokrasi muhaliflerinin pandemi sırasında kurumlar, özgür bilim ve özgür medya hakkında şüphe yaydığını belirtti.
"UKRAYNA'NIN BOYNUNDAN İPİ ÇIKARIN"
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliğe de değinen Steinmeier, sadece Ukrayna'da değil, Doğu Avrupa'da yer alan pek çok ülkede korkunun arttığını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Steinmeier, "Demokrasinin gücünü hafife alma. Biz barışçı bir komşuluk istiyoruz, karşılıklı saygı istiyoruz. Ukrayna'nın boynundan ipi çıkarın, birlikte çözüm arayalım" dedi.
SORUMLUSU RUSYA'DIR
Avrupa'daki büyüyen savaş tehlikesi konusunda uyarıda bulunan ve Ukrayna çevresindeki gergin güvenlik durumundan Rusya'yı sorumlu tutan Steinmeier, "Doğu Avrupa'da bir askeri çatışmanın, bir savaşın ortasındayız ve bundan Rusya sorumludur" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rusya'nın asker konuşlandırmasını yanlış anlamak mümkün değil. Bu Ukrayna için bir tehdit. Ancak Ukrayna halkının korku ve tehdit olmadan yaşama, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik hakkı var. Bunu yok etmeye çalışan herkese kararlılıkla cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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