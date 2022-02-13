Ukrayna’nın boynundan ipi çıkarın! Almanya’dan Rusya - Ukrayna krizine ilişkin flaş açıklama



KIRMIZI ÇİZGİM VAR



Steinmeier, Covid-19 politikasının radikal ve şiddetli muhalifleriyle mücadele edeceğinin altını çizerek, "Pandemi sıkıntısı içinde yara açanlar, nefret ve yalanlar saçanlar, 'korona diktatörlüğü' hikayeleri uyduran, polislere, hemşirelere, belediye başkanlarına karşı tehdit ve şiddetten dahi çekinmeyenlere şunu söylüyorum. Buradayım, kalıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı olarak tartışmaktan da çekinmeyeceğini dile getiren Steinmeier, "Federal Başkan olarak tartışmadan çekinmeyeceğim, demokrasinin tartışmaya ihtiyacı var. Ama kırmızı bir çizgi var ve kırmızı çizgimiz nefret ve şiddetten geçiyor. Bu ülkede bu kırmızı çizgiyi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı. Demokrasinin önündeki zorlukların hafife alınmaması konusunda da uyarılarda bulunan Steinmeier, içerdeki ve dışarıdaki demokrasi muhaliflerinin pandemi sırasında kurumlar, özgür bilim ve özgür medya hakkında şüphe yaydığını belirtti.