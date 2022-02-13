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Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Frank-Walter Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi!

Son dakika haberine göre: Almanya’da 17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde Frank-Walter Steinmeier yeniden seçildi. Steinmeier bin 425 geçerli oydan bin 45'ini aldı.

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