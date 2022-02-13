Sahilde meditasyon yapanlar dalgalara kapıldı! 10 kişi öldü

Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini bildirdi.

Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.