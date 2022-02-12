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ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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ABD Polonya’ya 3 bin ilave asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi. ABD daha önce de, NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda Avrupa'ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.

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