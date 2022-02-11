Esad rejimine Suriye Milli Ordusu darbesi! Uyuşturucu trafiği kesildi

Ülkenin başlıca üretiminin, bazı Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uyarıcı hap olduğu vurgulanan makalede, Suriye'deki rejimin en güçlü figürlerinden olan, Esed'in küçük kardeşi Mahir Esed'in komuta ettiği Suriye Silahlı Kuvvetleri Dördüncü Zırhlı Tümeni tarafından gerçekleştirdiği belirtilmişti.