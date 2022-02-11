Esad rejimine Suriye Milli Ordusu darbesi! Uyuşturucu trafiği kesildi
Suriye Milli Ordusu (SMO), son bir yılda Beşşar Esed rejimi bölgesinden kaynaklanan uyuşturucu ağına yönelik 187 operasyon yaptı. Düzenlenen bu operasyonlarda 52 kilogram esrar, 177 bin uyuşturucu hap, 4 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 7,5 ton hammadde ele geçirildi.
SMO kaynaklardan alınan bilgiye göre, son 1 yılda ülkenin kuzeyine Esed rejimi sahasından yönelen uyuşturucu trafiğine ağır darbe indirildi.
SMO mensuplarınca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde söz konusu sürede düzenlenen 187 operasyonda 52 kilogram esrar, 177 bin uyuşturucu hap, 4 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 7,5 ton hammadde ele geçirildi.
REJİM SURİYE'Yİ UYUŞTURUCU ÜRETİM ÜSSÜNE ÇEVİRDİ
İç savaşın başlamasından bu yana uyuşturucu imalatı ve ticareti Esed rejiminin en önemli kaynaklarından biri oldu.
Amerikan New York Times gazetesi, Aralık 2021'de yayımladığı makalede, Esed rejimine yakın isimlerin yasa dışı uyuşturucu üretip satarak Suriye'yi bir "narko-devlete" dönüştürdüğünü ifade etmişti
Ülkenin başlıca üretiminin, bazı Arap ülkelerinde yaygın olarak kullanılan uyarıcı hap olduğu vurgulanan makalede, Suriye'deki rejimin en güçlü figürlerinden olan, Esed'in küçük kardeşi Mahir Esed'in komuta ettiği Suriye Silahlı Kuvvetleri Dördüncü Zırhlı Tümeni tarafından gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Suriye'nin güneyindeki Ürdün ise Esed rejimi bölgesinden kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığıyla son dönemde büyük bir mücadele veriyor.
Ürdün ordusu, 2021'de Suriye'den 361 kaçakçılık girişiminin engellendiğini ve operasyonlarda 15 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirmişti.
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