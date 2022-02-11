Evde elektrikli bisiklet faciası: 3 ölü
DÜNYA A Haber
Çin'in Şangay kentinde ev içerisinde prize takılı halde bulunan bir elektrikli bisikletin pili patladı. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansıdı.
Ev içerisinde prize takılı halde bulunan elektrikli bisikletin pili şiddetle patladı. Mobilya ve yatakların tutuşmasıyla bir anda ev alevler içinde kaldı.
Yangında evde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle bina sakinleri de büyük korku yaşadı.
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