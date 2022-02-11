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Evde elektrikli bisiklet faciası: 3 ölü

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Evde elektrikli bisiklet faciası: 3 ölü

Çin'in Şangay kentinde ev içerisinde prize takılı halde bulunan bir elektrikli bisikletin pili patladı. Çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı kameralara yansıdı.


Görüntüler Çin'in Şangay kentinden. 4 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen patlamada facia yaşandı.

Ev içerisinde prize takılı halde bulunan elektrikli bisikletin pili şiddetle patladı. Mobilya ve yatakların tutuşmasıyla bir anda ev alevler içinde kaldı.

Yangında evde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle bina sakinleri de büyük korku yaşadı.

Evde bisiklet faciası: 3 ölü EVDE BİSİKLET FACİASI: 3 ÖLÜ

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