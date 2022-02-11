Elon Musk’ın dinmeyen acısı: İlk oğlum kollarımda öldü

"İLK OĞLUM KOLLARIMDA ÖLDÜ"

Musk ve Barrett arasındaki yazışmalar 6-7 hafta boyunca karşılıklı olarak devam etti. O kadar ki Musk, gönderdiği e-postalardan birinde kendisinin de benzer bir acı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanıyordu:

"Sizi çok iyi anlıyorum. İlk oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim."

51 yaşındaki Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Son olarak 5 Mayıs 2020'de, o dönemki kız arkadaşı Claire Boucher (ya da daha yaygın bilinen adıyla müzisyen Grimes), X Æ A-Xii Musk'ı dünyaya getirdi.