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Elon Musk'ın dinmeyen acısı: İlk oğlum kollarımda öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Elon Musk’ın dinmeyen acısı: İlk oğlum kollarımda öldü

Tesla ile SpaceX'in her adımı çok konuşulan patronu Elon Musk'ın adı bu defa üzücü bir haberle anılıyor. Amerika’da bir ailenin Tesla'ya açtığı araçların güvenliği ile alakalı bir dava, Musk'ın daha 10 haftalıkken kaybettiği ve neredeyse hiç söz etmediği ilk oğlu için yaşadığı acıyı dile getirdi.

Elon Musk, dendiğinde akıllara pek çok şey geliyor. Musk, şu an dünyanın en zengin insanı konumunda yer alıyor. Jeff Bezos'la yaşadıkları uzay yarışıyla, elektrikli otomobil denince ilk akla gelen marka olan Tesla'yla, piyasaların bie yükselip bir düşmesine neden olan kripto para paylaşımlarıyla hatta aşk hayatıyla sürekli adından söz ettiriyor.

Geçen günlerde ortaya çıkan bir takım mahkeme kayıtları, Musk'ın büyük üzüntüsünü gözler önüne serdi.

ELON MUSK'IN DAVALIK OLDUĞU KAZA

Bloomberg'in haberine göre, her şey 2018 yılının Mayıs ayında yaşanan bir trafik kazasıyla başladı. 8 Mayıs günü Tesla'nın Model S serisinden bir otomobil, Florida'nın Fort Lauderdale şehrinde saatte 187 kilometre hızla giderken, sürücü kontrolü kaybetti ve bir evin duvarına çarptı. Araç bir anda alev aldı. Direksiyonda oturan 18 yaşındaki Barrett Riley ve yolcu koltuğundaki arkadaşı, ne yazık ki hayatlarını kaybetti.

"ÇOCUĞUNU KAYBETMEK HAYATTA BİR İNSANIN BAŞINA GELEBİLECEK EN KÖTÜ ŞEYDİR"

Kazadan bir süre sonra, Musk ile Barrett'ın babası James Riley arasında bir yazışma başladı. "Çocuğunu kaybetmek hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir" diyen Musk, Riley'e baş sağlığı diliyor, yaşanan kazadan ve oğlunun kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu.

"İLK OĞLUM KOLLARIMDA ÖLDÜ"

Musk ve Barrett arasındaki yazışmalar 6-7 hafta boyunca karşılıklı olarak devam etti. O kadar ki Musk, gönderdiği e-postalardan birinde kendisinin de benzer bir acı yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanıyordu:

"Sizi çok iyi anlıyorum. İlk oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim."

51 yaşındaki Elon Musk'ın 6 çocuğu var. Son olarak 5 Mayıs 2020'de, o dönemki kız arkadaşı Claire Boucher (ya da daha yaygın bilinen adıyla müzisyen Grimes), X Æ A-Xii Musk'ı dünyaya getirdi.

DÜNYANIN TANIDIĞI BEBEK

Adı nedeniyle büyük olay yaratan en küçük Musk, babasının zaman zaman yaptığı Twitter paylaşımları sayesinde şimdiden dünyanın tanıdığı bir bebek. Musk, doğumdan kısa bir süre sonra, son günlerin en fazla tartışılan ismi Joe Rogan'ın podcast'ine konuk olmuş ve ufaklığın adının X-Ash-A-Twelve olarak okunduğunu açıklamıştı.

Musk'ın diğer 5 çocuğunun annesi ise 2000'de evlendiği eski eşi Kanadalı yazar Justine Wilson. Wilson, 2004 yılında Ikizler Griffin ve Xavier'i, 2006 yılında ise üçüzler Kai, Saxon ve Damian'ı dünyaya getirdi. Tabloid basınında yer alan detaylara göre, her iki hamilelik de tüp bebek yöntemiyle gerçekleşti. Çiftin 2008'deki boşanmalarının ardından, çocukların velayeti anne babaları arasında ikiye bölündü.

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