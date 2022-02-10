Putin’den talimat! Alman sularını terk etti

Deniz trafiğiyle ilgili haberler veren "Marine Traffic" Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni bağlayan Kiel Kanalına giren lüks yatın, Polonya ve Baltık ülkeleri arasındaki Rus toprağı Kaliningrad'a doğru yol aldığını aktardı. Yatın varlığının Almanya'da anlaşılmasından hemen 13 saat sonra denize açıldığı sorgulanırken, Alman basınına da atıfta bulunan Liberation gazetesi, olası yaptırımlardan kaçmak için lüks yatın acele bir şekilde limandan ayrılmış olabileceği yorumunu yaptı.