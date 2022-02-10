Putin'den talimat! Alman sularını terk etti
Rusya Devlet Başkanı Vladrimir Putin’e ait olduğu belirtilen 82 metre uzunluğundaki lüks yatın, Batı’nın Moskova’ya yaptırım uygulayabileceği endişesiyle, demir attığı Hamburg limanından acil bir şekilde ayrıldığı yazıldı.
Liberation gazetesinde çıkan haberde, "Graceful" adlı yatın Kaliningrad'a doğru yelken açtığı belirtilirken, bu ani ayrılışın Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgalinin ardından Batı'nın Moskova'ya uygulayacağı yaptırımlardan kaçınmak amacıyla gerçekleşmiş olabileceği yorumu yapıldı.
Deniz trafiğiyle ilgili haberler veren "Marine Traffic" Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni bağlayan Kiel Kanalına giren lüks yatın, Polonya ve Baltık ülkeleri arasındaki Rus toprağı Kaliningrad'a doğru yol aldığını aktardı. Yatın varlığının Almanya'da anlaşılmasından hemen 13 saat sonra denize açıldığı sorgulanırken, Alman basınına da atıfta bulunan Liberation gazetesi, olası yaptırımlardan kaçmak için lüks yatın acele bir şekilde limandan ayrılmış olabileceği yorumunu yaptı.
Alman basını da, olası yaptırımların gelmesi halinde Putin'in Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulma ihtimali olduğunu yazdı. Euronews Türkçe'nin aktardığına göre lüks yatın Hamburg'a demir atmadan önce Karadeniz'de seyrettiği ve mayıs ayında Putin'in Belarus lideri Lukaşenkoyu'yu Soçi açıklarında bu yatta ağırladığı bildirildi.
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