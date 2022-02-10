İlk iş gününde canı sıkılınca bakın ne yaptı! 13,5 milyonluk skandal
Rusya'da ilk iş gününde canı sıkılan 60 yaşındaki güvenlik görevlisi 740 bin sterlinlik tabloya tükenmez kalemle göz çizdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından işinden kovulan güvenlik görevlisi hakkında 7 bin lira para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.
Rusya'da canı sıkılan bir güvenlik görevlisinin 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) değerindeki tabloya göz çizerek sanat eserine zarar verdiği ortaya çıktı.
Rusya'nın batısındaki Yekaterinburg kentinde gerçekleşen olayda Yeltsin Center'daki bir soyut sanat sergisinde işe başlayan güvenlik görevlisinin ilk iş gününde canı sıkıldığı ve tabloya tükenmez kalem ile bir çift göz çizdiği aktarıldı.
Yeltsin Center'dan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki güvenlik görevlisinin ilk iş gününde ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosuna tükenmez kalemle bir çift göz çizerek tahrif ettiği belirtildi.
7 Aralık 2021'de 'Nesnel Olmayan Bir Dünya Olarak Yeni Bir Sanatın Doğuşu' adlı bir sanat sergisini gezen iki ziyaretçi tarafından tespit edilen durumun kısa süre içerisinde yetkililere bildirildiği vurgulandı.
Moskova'daki Devlet Tretyakov Galerisi'nden ödünç alınan tabloya zarar veren güvenlik görevlisinin işine son verilirken, Yeltsin Center 60 yaşındaki kişinin kimliğini açıklamayacağını söyledi.
RESTORASYON MALİYETİ 45 BİN 300 TL
Hasarın tespitinin ardından Moskova'ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi.
Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.
Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosunun değeri tam olarak bilinmezken, resim daha önce bir sigorta şirketi tarafından 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) bedelle sigortalanmıştı.
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