İlk iş gününde canı sıkılınca bakın ne yaptı! 13,5 milyonluk skandal

Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.

Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı.