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Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzatacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Japonya Kovid-19’a karşı kısmi OHAL’i uzatacak

Japonya, Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) uzatmayı planlıyor. Öte yandan ülkede vaka sayısı 3 milyon 583 bin 100’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 791’e yükseldi.

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