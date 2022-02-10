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Son dakika: ABD’de kuş gribi alarmı: 29 bin hindi itlaf edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: ABD’de kuş gribi alarmı: 29 bin hindi itlaf edildi

Son dakika haberine göre ABD’deki bir çiftlikte tespit edilen kuş gribi salgını sebebiyle 29 bin hindi itlaf edildi. Eyalet yetkilileri, çiftliğin de karantinaya alındığını açıkladı.

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