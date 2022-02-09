Batı’nın kirli köle ticareti geçmişi! İşte utanç dolu tarih

Afrika kıtasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmekle birlikte 15'inci ve 19'uncu yüzyıl arasında yaptıkları köle ticaretiyle ucuz iş gücünü de temin eden Batılı devletlerin Afrika kıtasındaki nüfuz arayışı bugün "yeni sömürgecilik" olarak adlandırılıyor.

Batıya yönelik göç hareketini durdurmak için kıta ülkeleriyle peş peşe hibe anlaşmaları imzalayan Batılı devletler, yüz yıllar boyunca milyonlarca Afrikalı yerliyi topraklarına ve sömürgelerine taşımak için birbiriyle yarıştı.