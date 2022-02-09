Kişi başı bin euro verip katliam yaptılar! Silahlar ateşlendiğinde ortalık kan gölüne döndü
Son dakika haberine göre: İspanya'da 70 kişinin katıldığı ve kan gölüne dönen parti görenleri dehşete düşürdü. İnsanların katılmak için kişi başı bin euro ödediği partide silahlar ateşlendiğinde ortaya korkunç bir manzara çıktı.
Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor. İspanya'da ekolojistler tarafından "kan ve ölüm çılgınlığı" diye kınanan bir ticari av gününde yaklaşık 450 geyik ve yaban domuzu öldürüldü.
70 KİŞİ BİNER EURO ÖDEDİ
Endülüs'ün Sierra Morena tepelerinde, Villaviciosa de Cordoba'daki özel bir mülkte gerçekleşen avda çitler arasına hapsedilen hayvanlar, av için her birinden bin euro ücret alınan 70 kişinin ateşlediği silahlardan kaçamadı.
İspanyol yasalarına göre bu tür ticari av partileri yasal fakat ekolojistler ve aktivistler hayvan leşi görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından çitlerin kullanılmasının etik dışı olduğu eleştirisi getirdi.
ŞOKE EDİCİ FOTOĞRAFLAR
İspanya Kraliyet Avcılık Federasyonu Başkanı Manuel Gallardo fotoğrafların şoke edici olduğunu kabul etti fakat El Mundo'ya katliamdan sonra hayvan cesetlerinin yerde sergilenmesinin sağlık yönetmeliği için gerekli olduğunu söyledi.
Gallardo, "türlerin bolluğu nedeniyle" sadece yaban hayatın korunması için değil, aynı zamanda bölgenin toplumsal, kültürel ve ekonomik refahı için de gerekli olduğunu söyleyerek avlanmanın istihdam yaratmanın yanı sıra yılda yaklaşık 120 milyar TL kazandırdığını da sözlerine ekledi.
"OLAĞAN" BİR DURUM
Ne var ki Ecologists in Action'dan Joaquin Reina etkinliğin bir "kan ve ölüm çılgınlığı" olduğunu söyledi. "Bu, Sierra Morena'daki çitle çevrili mülklerin çoğunda, aynı zamanda Endülüs genelinde olağan bir durum. Ekstremadura, Kastilya-La Mancha ve Levante bölgeleriyle [birlikte] yaklaşık 500 bin hektar arazi çitle çevrili."
Açık bir arazide böyle bir katliamın imkansız olacağını söyleyen Reina şöyle ekledi: "Tek savunma kaçmak ve bu tel bariyerlerle kesinlikle ortadan kaldırılıyor."
KAN BANYOSU VE KATLİAM
Ödül Avını Yasaklama Kampanyası'nın kurucusu Eduardo Goncalves, The Independent'a olayın "gerçekten şoke edici" olduğunu söyledi. "Bu tam bir kan banyosu, tamamen anlamsız ölçekte bir katliam. Ayrıca tamamen korkakça. Bunlar çitle çevrili bir alana güdülen hayvanlardı. Kaçma şansları yoktu. Bunu yapanlar kendilerine av sporcusu diyor. Bu işin uzaktan yakından sportif bir tarafı yok."
İspanya, neredeyse her türlü kabul edilemez avlanmanın merkez üssü haline gelmiş görünüyor. 2020'de İspanyol avcıların Portekiz'in merkezindeki bir av bölgesinde 500'den fazla geyiği ve yaban domuzunu katletmesi Portekizli yetkilileri çileden çıkarmıştı. Portekiz Çevre Bakanı Joao Fernandes o dönemde 16 İspanyol avcının gerçekleştirdiği katliamın "rezillik" ve yargıya taşınması gereken bir "çevre suçu" olduğunu söylemişti. Bölgedeki geyik nüfusunun çoğunun olayda öldüğü söylenmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
- TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?
- Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
- Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?
- MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuruları son gün ne zaman?
- Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...