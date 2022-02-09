Kişi başı bin euro verip katliam yaptılar! Silahlar ateşlendiğinde ortalık kan gölüne döndü

KAN BANYOSU VE KATLİAM

Ödül Avını Yasaklama Kampanyası'nın kurucusu Eduardo Goncalves, The Independent'a olayın "gerçekten şoke edici" olduğunu söyledi. "Bu tam bir kan banyosu, tamamen anlamsız ölçekte bir katliam. Ayrıca tamamen korkakça. Bunlar çitle çevrili bir alana güdülen hayvanlardı. Kaçma şansları yoktu. Bunu yapanlar kendilerine av sporcusu diyor. Bu işin uzaktan yakından sportif bir tarafı yok."