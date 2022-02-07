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Biden savaş dedi! ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Rusya'ya NATO ile karşılık veririz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Biden savaş dedi! ABD’den flaş Ukrayna açıklaması: Rusya’ya NATO ile karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklama ile Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe adeta alevlendirdi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Biden ayrıca Kuzey Akım 2 projesinin de rafa kalktığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Joe Biden, görüşme sonrası Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündemlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidine karşı ortak bir tutum sergilemek olduğunu söyledi.

TÜM NATO KARŞILIK VERMEYE HAZIR

ABD'nin Almanya ve diğer müttefik ve ortaklarıyla Ukrayna- Rusya krizine diplomatik çözüm arayışı içinde olduğunu belirten Bİden, ''Rusya, Ukrayna'yı daha fazla işgal kararı alırsa, biz (karşılık vermeye) ortaklaşa hazırız, tüm NATO hazır. '' dedi.

Biden, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen "Kuzey Akım 2" projesi konusunda, ''Başbakan Scholz'den güvence aldınız mı? Almanya bu projenin fişini çekecek mi?'' sorusuna, "Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz. Söz veriyorum, bunu yapacağız.'' şeklinde cevap verdi.

Biden, ABD medyasında Almanya'nın Ukrayna krizinde güvenilir bir ortak olup olmadığının sorgulanmasına ilişkin ise Almanya'nın ABD'nin en önemli ortaklarından ve Ukrayna'ya en büyük finansal destek veren ülkelerden biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin devasa bir hata olacağına ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ağır bir bedel ödeyeceğine dikkati çeken Biden, ''Putin'e hem şahsen hem telefonda çok açık bir şekilde söyledim, şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımları uygularız.'' dedi.

Biden, ''Amerikan vatandaşları, Ukrayna'dan ayrılmalı mı?'' sorusuna ise ''Ayrılmaları akıllıca olur ama diplomatlardan bahsetmiyorum.'' yanıtını verdi.

RUSYA ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri bir saldırı olması durumunda, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını ve bunun Rusya için çok ağır bir bedeli olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır." dedi.

Yaşanan gerilim nedeniyle çok zor bir durumda bulunulduğunu belirten Scholz, "Ukrayna'ya askeri bir tehdit olduğu aşikar ve Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında yoğun bir çalışma yaptıklarına işaret eden Scholz,"Ukrayna'ya saldırı olması durumunda hızlıca karar alabilecek durumdayız." ifadesini kullandı.

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının durumunun sorulması üzerine Scholz, projenin adını anmadan, "Yaptırım durumunda bir ve birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Scholz, ayrıca Normandiya formatında Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasındaki diplomatik kanalların yeniden canlandırılmasının önemini sözlerine ekledi.

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