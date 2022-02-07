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İsrail ve ABD'den Rusya-Ukrayna görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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İsrail ve ABD’den Rusya-Ukrayna görüşmesi

Rusya-Ukrayna krizi dünya çapında gündem olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'nın doğusundaki olaylar hakkında görüştü.

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