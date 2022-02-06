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ABD'den Kuzey Kore'nin nükleer programını hakkında görüşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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ABD’den Kuzey Kore’nin nükleer programını hakkında görüşme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer füze denemeleri Güney Kore ve Japonya'yı tedirgin etmeye devam ediyor. ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek.

ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Japon ve Güney Koreli yetkilerle, Kuzey Kore'nin nükleer programını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sung Kim, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından 10-15 Şubat arasında Hawaii'nin başkenti Honolulu'da Japonya'nın Asya Okyanuslardan Sorumlu Genel Direktörü Funakoshi Takehiro ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu-du ile üçlü görüşme yapacak.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.

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