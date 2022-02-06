ABD’den Kuzey Kore’nin nükleer programını hakkında görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sung Kim, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından 10-15 Şubat arasında Hawaii'nin başkenti Honolulu'da Japonya'nın Asya Okyanuslardan Sorumlu Genel Direktörü Funakoshi Takehiro ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu-du ile üçlü görüşme yapacak.