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Biden ve Macron, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Biden ve Macron, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

Son dakika haberine göre: ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.

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