İran’da infiale neden olan vahşet! Karısının kafasını kesip elinde dolaştırdı
İran'da kan donduran bir olay meydana geldi. Ülkenin Huzistan eyaletinde bir şahıs saçlarından tuttuğu kesik bir başla poz vererek o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler İran halkını ayaklandırdı. Kesik başın caninin karısına ait olduğu belirtildi. Talihsiz kadını vahşice katleden koca ve suç ortağı kardeşi tutuklandı.
İran'ın Huzistan eyaletinde cani bir şahıs, elinde karısının saçlarından tuttuğu kesik başıyla poz verip o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
CANİCE KATLEDİLEN KADIN HENÜZ 17 YAŞINDAYDI
17 yaşındaki eşinin başını kesen katil koca ve suç ortağı kardeşi yerel polis tarafından tutuklandı. Görüntülerin yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı.
TALİHSİZ KADIN DAHA ÖNCE KURTULMAK İÇİN TÜRKİYE'YE KAÇTI
Öte yandan talihsiz kadının, koca şiddetinden Türkiye'ye kaçtığı ama katil kocanın onu bulduğu ve İran'a geri götürdüğü öğrenildi.
CANİ KOCA TÜRKİYE'DE DE BULDU
Kocası tarafından vahşice katledilen 17 yaşındaki kadının, kocasının şiddetinden kurtulmak için Türkiye'ye kaçtığı ancak cani adamın kadını Türkiye'de bularak İran'a geri götürdüğü ve erkek kardeşinin yardımıyla kafasını kestiği öğrenildi.
KADININ GÖVDESİ EVDE BULUNDU!
İran haber sitesine dayandırılan haberde, olaydan sonra katil koca ve suç ortağı kardeşinin yerel polis tarafından tutuklandığı bildirildi. Öte yandan polisin, öldürülen kadının gövdesini de evinde bulduğu ifade edildi.
"HALKIN PSİKOLOJİK GÜVENLİĞİNİ ZEDELEDİ"
Huzistan Eyaleti Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Ahvaz'da bir cinayet işlendi ve ardından katil şehrin sokaklarından birinde cani eylemini sergileyerek halkın psikolojik güvenliğini zedeledi. Polisin çabası ve gerekli adli emirlerin verilmesiyle cinayetin failleri tespit edilerek olaydan saatler sonra tutuklandı. Eyalet yargısı bu olayın sanığıyla kararlı ve hızlı bir şekilde ilgilenecektir."
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