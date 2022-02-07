Son dakika: Yeni görüntüler sızdı: ABD’nin F-35 savaş uçağının düşme anı! İki ülkeyi karşı karşıya getirmişti

100 MİLYON DOLARLIK ABD FİLOSUNDAKİ EN YENİ JET

Donanma'dan yapılan açıklamada tek motorlu hayalet avcı uçağı ve ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan F-35C'nin rutin operasyonlar sırasında uçak gemisi USS Carl Vinson'a zorunlu iniş yaptığı sırada bir kaza yaşandığı belirtildi. 100 milyon dolarlık savaş uçağının, 100 bin tonluk uçak gemisinin uçuş güvertesine çarpmasının ardından 6 denizci ve uçağı kullanan pilot yaralandı.

ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Amerika Birleşik Devletler Donanması, savaş uçağını Güney Çin Denizi'nin derinliklerinden geri almaya çalışıyor. Konunun uzmanları ise, bu operasyonun Pekin tarafından yakından izlenecek olması nedeniyle daha karmaşık hale gelebileceğini düşünüyor.