08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Müslüman çocuklar ailelerinden kopartılıp pedofili ailelere verildi! Çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı! Sözde medeni Avrupa...

Müslüman çocuklar ailelerinden kopartılıp pedofili ailelere verildi! Çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı! Sözde medeni Avrupa...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2022
ABONE OL
Müslüman çocuklar ailelerinden kopartılıp pedofili ailelere verildi! Çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı! Sözde medeni Avrupa...

Avrupa'da giderek yayılan İslamofobi'nin bir yenisi de İsveç'te yaşandı. Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslümanlar, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Yapılan protestoda "Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var." ifadeler kullanıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Parlamento önünde bir araya gelen aileler hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi.

"BAZI ÇOCUKLAR PEDOFİL AİLELERE VERİLDİ"

Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayımlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin." ifadeleri kullanıldı.

2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu. Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA