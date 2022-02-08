Müslüman çocuklar ailelerinden kopartılıp pedofili ailelere verildi! Çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı! Sözde medeni Avrupa...

2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu. Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.